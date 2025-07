"Egy szörnyeteg is lehet kislány, szép ruhában": gyászbeszéde buktatta le a 16 éves gyilkost

Krysten azt is hozzátette, hogy azért szólalt most meg, mert a családból többen is zaklatták, hogy Sarah csak egy kislány, de mindenkit szeretne emlékeztetni arra, hogy: „egy szörnyeteg is lehet egy kislány, szép ruhában".

Sarah a videófelvételen remegő hanggal kezdi el beszédét a templomban:

Azoknak, akik nem ismernek: a nevem Sarah, Kristen Brock lánya és James Brock mostohalánya vagyok. Ez nem könnyű… Nagyon örülök, hogy elmondhatom ezt, de kérlek, legyetek türelemmel, mert sokat szoktam dadogni. Csak el akartam búcsúzni anyától és Jamestől, mivel erre sosem kaptunk lehetőséget. Annyira hozzászoktam, hogy mindig itt vagytok, hogy… soha nem gondoltam volna, hogy egyszer nem lesztek, és csak most jöttem rá, mennyire szükségem volt rátok. A szíved végre meggyógyulhat a mennyben, és egyikőtök sem fog többé fájdalmat érezni. Bár ez valamennyi vigaszt nyújt, az életednek nem ott kellett volna véget érnie

Sarah Megköszönte édesanyjának az összes életleckét, amire tanította, és édesanyját gyönyörű, kedves léleknek nevezte, aki mindig tele volt hálával.