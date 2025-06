"Erre mindannyian büszkék lehetünk" - átlépte a 2 milliót a beküldött VOKS 2025 szavazatok száma

Budapesten vagyunk, azon a helyen, ahol a VOKS 2025 szavazólapjait összegyűjtik. Egész hétvégén dolgoztak a kollégák, köszönöm nekik. Még holnap is érkezni fognak szavazólapok, amelyeket közjegyző hitelesít

- árulta el új videójában Orbán Viktor.

Azt is elmondta, hogy az eredményeket a hét második felében lehet majd közzétenni, ugyanakkor azt már most is tudni lehet, hogy a beérkezett papír alapú szavazatok száma átlépte a 2 milliót.

Jelenleg 2 millió 13 ezernél tart a számláló.

Ehhez hozzájön még közel negyed millió online szavazat is.