Ezt eszi majd kenyér helyett az űrben Kapu Tibor, jó oka van rá

Enni márpedig kell! Nincs és nem is lesz ez másként a világűrben sem, ahol talán még fontosabb szerep hárul a tápanyagbevitelre. Kapu Tibor a küldetésspecifikus kiképzésnek hála már pontosan tudja, hogy miként kell majd megoldania az étkezést a Nemzetközi Űrállomáson, ahogyan azt is, hogy milyen ízek várnak majd rá.

A karantén alatt még bőségesen és kényelmesen vacsorázhat Kapu Tibor, ám a Nemzetközi Űrállomáson már mostohább körülmények várnak majd a a második magyar kutatóűrhajósra. Fotó: Facebook / Kapu Tibor

Magára az étkezésre is kitért a NASA kiképzése, amelyben Kapu Tibor és Cserényi Gyula részesült a tengerentúlon. Az ember azt hinné, hogy ha van valami, amire egy űrhajóst nem kell felkészíteni, az az étkezés, de ennél nem is tévedhetnénk nagyobbat! Ugyanis eleve az ételek tárolása is másként működik a világűrben, mint a Földön, arról nem is beszélve, hogy a súlytalanság miatt az étkezés folyamata is „bonyolultabb” mint idelent.



Kapu Tibor űrkonyhája

A zacskós ételeket, amiket felvisznek magukkal az Ax-4 misszió űrhajósai június 10-én már letesztelték Kapu Tiborék az amerikai kiképzés során. Ez azért is fontos, mert még azt is vizsgálják a szakemberek, hogy miként reagál az asztronauták szervezete egy-egy adott ételre. A második magyar kutatóűrhajósnak olyannyira bejöttek a NASA ételei, hogy már a teszteket követően megvoltak a személyes kedvencei.

Ami az ételeket illeti: a fahéjas tekercsük vagy az áfonyás zabkásájuk kiváló, a füstölt pulykájuk és a szárított mangójuk egyszerűen tökéletes. Igaz, mindenhez tortillát adnak, de ennek megvan az oka. Egyébként az ember bármelyik pudingjuk után megnyalná mind a tíz ujját

– számolt be gasztronómiai élményeiről a Facebookon Kapu Tibor.

Ha a csomagolás nem is éppen a legétvágygerjesztőbb, azért az ízek és a tápanyagtartalom szempontjából is kiváló minőségűek a NASA zacskós ételei. Fotó: Facebook / Kapu Tibor

Az ok, ami miatt kenyér helyett tortilla szerepel az űrhajósok menüjén nem más, mint az, hogy a mikrogravitációs körülmények között kerülik az élesztőből készült tésztaféléket, mivel azok morzsolódnak. Ez azért nem szerencsés a Nemzetközi Űrállomáson, mert a NASA szerint a lebegő morzsadarabok beleszállhatnának a berendezésekbe, ami katasztrofális következményekkel is járhat.

Magyar ízekből sem lesz hiány

Nemzeti ételeket is visz majd az űrbe a magyar űrhajós, aki ha ráunna a pudingra előkaphatja a Stühmer különleges, NASA-előírásokhoz igazított űrcsokiját is! Az Erős Pista és a Piros Arany is ott lesz majd Kapu Tibor űrkonyhájában, ami jól fog jönni annak tükrében, hogy az asztronauták a Nemzetközi Űrállomáson nagyra szokták értékelni az erős, karakteres ízeket.