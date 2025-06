Belerokkanna a munkaerőpiac az olcsó ukrán munkavállalók tömeges megjelenésébe

Ukrajna gyorsított pályán való felvétele az Európai Unióba komoly terhet jelentene a magyarok pénztárcájára. Azon kívül, hogy az uniós források nagy része Ukrajnába folyna el, a magyar emberek munkája is komoly veszélybe kerülne. Uniós tagországként ugyanis megnyílna a lehetőség az ukránok előtt, hogy könnyebben tudjanak munkát vállalni hazánkban vagy tőlünk nyugatabbra. És legyünk őszinték, a multiknak mindig is az olcsóbb munkaerő volt a vonzóbb...

Az olcsóbb ukrán munkaerő több tízezer magyar ember munkáját veheti el / Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

Azzal tehát, hogy mindenféle előzetes szűrés, időkorlát megszűnne, korlátlanul jelenhetnének meg ukrán munkavállalók a magyar munkaerőpiacon.

Az uniós csatlakozással együtt járó határnyitás következtében több tízezer olcsó ukrán munkavállaló jelenhet majd meg, akik bizonyos területeken elvehetik a munkát honfitársainktól

– írta elemzésében Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, bér- és munkaerőpiaci szakértő. Szerinte, ha nagy számban jelennek meg képzetlen, vagy éppen valamilyen alapképzettséggel rendelkező, de magyar nyelvismeret nélküli munkavállalók, az elsősorban az alacsonyabb képzettséget igénylő szektorokra gyakorolhat nyomást. Emellett várhatóan nőni fog az ellátórendszerek terhelése is, előbb a munkaerőpiaci, majd a szociális rendszerekben.

Mivel Ukrajnában alacsonyabbak a bérek és szomszédainknak megérné a tömeges magyarországi munkavállalás, megtörhet a reálkeresetek elmúlt 15 évben tapasztalt növekedési dinamikája is. A magyar keresetek dinamikája az unióban a legjobbak között van (folyamatosan emelkedik a reálkereset is), de még ha nem is érik el a nyugat-európai szintet, jóval magasabbak az ukrajnainál. Emellett a magyar biztosítási és nyugdíjrendszer stabil és kiszámítható, ami tovább motiválhatja a munkaerő migrációját.

Arra is felhívta a figyelmet Szalai Piroska, hogy jelenleg a magyarországi munkáltatók csak akkor alkalmazhatnak unión kívüli külföldi állampolgárt, ha az menekült státusú, illetve ha nem találnak magyar munkaerőt az adott pozícióra. Ha Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, ez a szabályozás már nem fog rájuk vonatkozni, ami hosszú távon megváltoztathatja a munkaerő-kínálatot, adott esetben a foglalkoztatás szerkezetét is, és számos új problémát okoz a munkaerőpiacon – írja a Ripost.