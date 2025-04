Elképesztő, mi történik a Százados negyedben – a helyiek rettegnek, az önkormányzat hallgat

Megtudtuk: a jelenlegi helyzet annyira elkeserítő, hogy a mindennapi bevásárlást sem tudják zavartalanul végezni a negyedben. Nem tudnak úgy bemenni egy boltba, hogy egy kéregető ne állná útjukat, ne botlanának gyanús alakokba. Az üvegvisszaváltást sem tudják befogott orr nélkül megoldani, vagy éppen egy fekvő ember miatt az automatához férni. Ami még felháborítóbb: higiénikus bevásárlókosarakhoz sem jutnak, mert azokat is fedél nélküliek foglalják.

A Százados negyed sokáig Budapest egyik csendes, zöld és biztonságos szigete volt Józsefváros szívében. Mára azonban az itt élők egyre több problémát tapasztalnak.

A Százados negyedet mindig is szerencsésebb körülmények jellemezték, mint a problémákkal jobban terhelt középső Józsefvárost

– mondta Weisz. Elmondása szerint itt jellemzően középosztálybeli, magasabb iskolai végzettségű emberek vásároltak lakásokat, akik kifejezetten a biztonság és a nyugodt környezet miatt választották ezt a környéket.

Korábban ugyan problémát jelentett a Hungária körút túloldalán lévő Hős utcai gettó közelsége, de – mint fogalmazott -„a korábbi józsefvárosi fideszes városvezetés egyből lépett: rendőrpárok járták a negyed utcáit, a helyzet gyorsan és érezhetően javult”. Végül a Hős utcai gettót az állam le is bontotta, ezzel megszűnt egy jelentős, közbiztonságot veszélyeztető gócpont.

Az új baloldali, liberális vezetés azonban másképp tekintett a helyzetre.

Azt gondolhatták, hogy a Kőbányáról besugárzó probléma megszűnt, így további feladat a negyeddel kapcsolatban nincs

– mondta Weisz. Véleménye szerint ez súlyos tévedés volt:

A közbiztonságért folyamatosan tenni kell, akkor is, amikor úgy tűnik: nincs probléma.

Weisz részletesen beszélt arról is, hogy milyen konkrét változások következtek be: megszűnt a polgárőrség, fellazították a közösségi együttélés szabályait, például már nem tilos lépcsőházakban életvitelszerűen tartózkodni.Ez szerinte oda vezetett, hogy a lakók most már csak a rendőrséghez fordulhatnak segítségért, ha illetéktelenek, például hajléktalanok, költöznek be a társasházakba.

Például egy éve probléma volt az egyik új építésű lakópark garázsában: ott élt egy összeférhetetlen hajléktalan, a lakók pedig takaríthatták az emberi ürüléket.

A problémák nemcsak a lakóépületeket, hanem a köztereket is érintik.

Tudomásomra jutott, hogy prostituáltak vitték lépcsőházakba a ‘kuncsaftjaikat’. Ez korábban nem volt jellemző, még a Hős utca hírhedt korszakában sem.

Weisz szerint az egyik legnagyobb gond a városvezetés szemléletében rejlik: a liberális városvezetés a rendészeti kérdéseket kizárólag szociális kérdésként kezeli. Ők úgy hívják, hogy emberarcúság, azaz a renitensek azt csinálnak, amit akarnak, addig amíg vér nem folyik.