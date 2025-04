Vörös riasztást kapott mindenki, akinek ilyen telefonja van!

Figyelmeztetést kaptak az iPhone tulajdonosok, egy rendkívül hasznos információval szolgálunk, amiben kifejtjük, hogyan tudod a legoptimálisabban feltölteni 100%-osra a készülékedet! De fontos tudnod, hogy van egy másik ok is, amiért mindenképpen a megfelelő Apple kábeleket és csatlakozókat kell használnod a folyamat során.

Az iPhone-tulajdonosok most igazán örülhetnek ennek a hasznos tippnek / Fotó: Pexels

Az iPhone-ok titkára most fény derül

Számos iPhone modell támogatja a gyorstöltést, és csak a megfelelő kábel-adapter használatra van szükség. A nélkülözhetetlen felszerelés az iPhone modelljétől függ, ami sokban számít az adapter teljesítményétől. Tehát nagyon kell figyelni egy új készülék vásárlása esetén, hogy szerezzünk be (ha a csomagolásban nincs benne) a töltőkábelhez egy 18 W-os vagy nagyobb teljesítményű adaptert. Az Apple Store-ban vásárolhatsz 18 W-nál nagyobb teljesítményű töltőt, de sok más jó hírű cég – mint például az Anker és a Belkin – is gyárt ilyet.

A telefonod hőmérsékletére is figyelj!

Nagyon fontos azt is szem előtt tartani, hogy a töltés alatt lévő iPhone hőmérséklete is nagyban hozzájárul a töltés sikeréhez vagy kudarcához. Az Apple figyelmeztet, hogy a töltés lelassulhat, vagy akár teljesen le is állhat, ha a telefon hőmérséklete kívül esik a normál tartományon. A telefon elég gyorsan felmelegedhet, különösen, ha közvetlen napfényben, autóban vagy takaró alatt van. Az Apple szerint olyan helyen érdemes tölteni a készüléket, ahol a hőmérséklet 0°C és 35°C között van. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a telefon túlmelegedése véglegesen lerövidítheti az akkumulátor élettartamát. Ez tehát egy újabb jó ok a hőség elkerülésére.

Márkahűen érdemes vásárolni

Kiemelten fontos, hogy a hosszantartó iPhone használathoz érdemes nagyobb összeget áldozni , amit az Apple készítői gondosan megterveztek, hogy mindenki számára elérhető legyen. Legalább egy Apple töltővel biztos lehetsz benne, hogy megfelelően van tervezve az iPhone-hoz.

Más adapterek nem feltétlenül felelnek meg az erre vonatkozó biztonsági szabványoknak, és az ilyen adapterekkel történő töltés halálos vagy sérülésveszélyes lehet

– magyarázza az Apple a The Sun forrása alapján.