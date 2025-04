Harry és Meghan személyzete újra kitálalt!

Harry és Meghan mindent megtesznek azért, hogy továbbra is a figyelem középpontjába maradjanak, még ha nem is feltétlen ilyen céllal intettek búcsút királyi kötelezettségeiknek. Most újabb fejlemények kerültek napvilágra a volt alkalmazottjaik munkatapasztalatairól, ami annyira elmérgesedett az utóbbi időben, hogy 'Sussex Túlélő Club'-ot alapítottak.

Harry és Meghan körül sok minden nem az, aminek látszik /Fotó: AFP

Harry és Meghan személyzete lelkileg belebetegedett

Egyes beszámolók szerint a volt alkalmazottakat annyira megviselték a nyomás és stressz okozta munkakörülmények a sussex-i párnál, hogy többen PTSD, azaz Poszttraumás stressz szindróma tüneteit észlelték magukon, amely olyan szorongásos rendellenesség, aminek kiváltó okozója nagyon nyomasztó és ijesztő események. Pickerill, aki Meghan "jobb keze" volt, felmondott, miután a hercegné 2019 májusában életet adott Archie hercegnek. Ezt követően egyre több alkalmazott is így járt el. Sőt, van aki átpártolt Vilmos herceg csapatához, hogy csatlakozzon hozzájuk és a királyi alapítványhoz vezérigazgatóként. Legelőször, már 2018-ban nyomozás indult Meghan Markle ellen az egyre csak sűrűsödő vádak miatt.

Egyre többen szólalnak fel

Egy elismert királyi újságíró így nyilatkozott.:

Számos segítőm azt is elmondta, hogy Meghan különösen jól tudta az alkalmazottakat bevonni a maga bizalmába, hízelgett nekik, mintha ők lennének az egyetlen személy a világon, akiben megbízhat, és megkérte őket, hogy segítsenek neki különféle feladatokban. Mérgező, ellenséges, bizalmatlan - az elmúlt években rendszeresen ezeket a jellemzőket hallottam a Sussex-i háztartásban dolgozó emberek tapasztalatainak leírásából

- közölte a DailyMail.

Amit Meghan akar, azt meg is kapja / Fotó: AFP

Meghan és Harry képviselői hevesen elutasítják a vádakat, mondván félrevezető és káros információkon alapuló, kiszámított rágalmazási kampány része. Más vélemény szerint sokan félreérthetik Meghan közvetlenebb, amerikai stílusát. A hercegnőt elszomorította az a támadás, amit a karaktere ellen követtek el, különösen azért, mert ő is kiáll és támogatja azokat, akik fájdalmat és traumát élnek át. Másfelől, személyesen látta egy Daily Mail dolgozója, hogy a hercegi pár könnyekig fakadó bánásmódban részesítette a személyzetének egy tagját, mielőtt felmondott volna végleg náluk.