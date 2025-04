Hátborzongató rejtély: Magyarországra utazott, eltűnt a vonaton a svájci férfi

Igencsak rejtélyes eltűnési ügy borzolja a kedélyeket a svájci Winterthurban. Egy helybeli férfi, az 51 éves Nicolas B. ugyanis szőrén szálán eltűnt, méghozzá igencsak furcsa és hátborzongató módon. Nicolas ugyanis április 4-én szállt fel Bécsben egy Magyarország felé tartó vonatra. Úgy tudni, hogy ekkor látták utoljára: hajnali négy óra környékén Bahnhof kerületében bukkant fel, vélhetően ekkor igyekezett az induló szerelvényhez. Nicolas azonban ezután úgy eltűnt, hogy szerettei és barátai azóta sem akadnak a nyomára.

A férfi Magyarországra indult, de oda soha nem érkezett meg, a vonatúton nyomtalanul eltűnt Fotó: Österreich findet euch

Magyarországra indult, de a vonatúton nyomtalanul eltűnt Nicolas

Úgy tudni, hogy Nicolas nem céltalanul robogott Magyarország felé: a férfi egy itt élő barátját akarta meglátogatni. Ide viszont már soha nem érkezett meg, valahol a két város és a két szomszédos ország közötti vonatúton nyoma veszett. Természetesen a család, a barátok és az ismerősök azonnal riadóztatták a svájci és az osztrák hatóságokat is, akik jelen pillanatban is kutatnak a férfi után. Azonban úgy tudni, hogy eddig nem akadtak a férfi nyomára, senki sem tudja, hogyan veszíthették nyomát a pár órás vonatút alatt. A férfi szerettei ezért a haságokon kívül több keresőcsoportnak is megadták a férfi adatait, hátha valaki találkozott Nicolassal:

Három napos szakálla van. Különös ismertetőjegyei között említhető, hogy időnként olvasószemüveget visel. Svájcból származik és Magyarországra indult volna vonattal, hogy ott meglátogassa az egyik barátját, de soha nem érkezett meg. Szürke melegítőnadrág és piros póló volt rajta. Minden nyom fontos, és segít megtalálni az eltűnt személyt!

- szögezték le kétségbeesetten a férfi kereséséről szóló jelentésben. Mivel fogalmuk sincs arról, hogy pontosan hol lehet, vagy azt, hogy egyáltalán felszállt-e az adott vonatra, barátai jelezték: nem kizárt, hogy az átszállások miatt Pozsony vagy éppen Budapest környékén van:

Feltűnő lehet, hogy csak szürke melegítőruhát visel és nincs nála más csomag. Mivel a vonat nem biztos, hogy egészen Budapestig ment és többször kell átszállni, akár Pozsonyban vagy Budapest környékén is feltűnhet

- írta a keresés kapcsán az egyik barátja.