Rendkívüli bejelentés: autóbalesetet szenvedett, elhunyt a tehetségkutató fiatal sztárja

A brit tehetségkutató műsor, a Britain’s Got Talent 2017-ben megismertetett a világgal egy ír általános iskolából származó fiúkórust. A gyerekek éneke elkápráztatta a zsűrit, a versenyt ugyan nem nyerték meg, de sok család szívébe belopták magukat. Ennek a kórusnak a tagja volt Oran McConville, a fiatal fiú nemcsak tehetséges énekes, hanem jó focista, valamint segítőkész ember is volt. Iskolájával egy önkéntes úton is részt vett Kenyában, ahol mindenki kedves és pozitív fiúként ismerte meg őt. Oran azonban autóbaleset áldozatává vált szombaton, amely számára végzetesnek bizonyult.

A kamasz fiú autóbalesete mindenkit sokkolt, hatalmas veszteségként élik meg / Fotó: Pixabay (Illusztráció)

A tragikus baleset az egész közösséget megrázta, a 18 éves fiú tele volt lehetőségekkel és ambícióval, rokonai és barátai képtelenek felfogni a veszteséget. A fiú kollégái, volt iskolája, focicsapata és mindenki más, aki ismerte, hasonlóképpen nyilatkozott, Orant jólelkű, vicces, életvidám emberként írták le.

Az autóbaleset után mindenki megosztotta végső búcsúját

Oran focicsapata közösségi médián megosztotta együttérzését a fiú családjával, és búcsút mondott fiatal tagjától.

Oran sokkal több volt, mint egy fiatalember – ragyogó fény volt a közösségünkben. Kedves, szelíd, humorral teli, és mindig csevegésre kész. Oranban megvolt az a ritka képesség, hogy mindenki jól érezte magát a társaságában.

A közösség hatalmas döbbenettel és szomorúsággal fogadta a fiú halálhírét. Csak tovább ront a helyzeten, hogy Oran édesapja kevesebb mint két hónappal ezelőtt vesztette életét. Az apa ezen év februárjában hunyt el, pusztán 6 héttel a fia tragédiája előtt – írja a The Sun. A család két óriási tragédiát is elszenvedett, ráadásul ilyen rövid időn belül. A közösség próbálja felfogni a veszteségeket, de a családapa és a fiatal fiú hiánya mélyen megrázott mindenkit.