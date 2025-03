„Támad a cica, támadjon!” – mindenki Magyar Péteréken röhög a lopott kampánydaluk paródiája után

Amint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter pártjának új dala és klipje kísértetiesen hasonlít a svéd alternatív rockzenekar, a Kent Då som nu för alltid (magyarul Akkor, mint most, örökké) című számára. A párt logója után tehát a kampánydalát is lopta a párt. Ahogy már megírtuk, Lázár János közlekedési miniszter a Facebookra most egy olyan paródiát tett ki, amelyet a mesterséges intelligencia segítségével gondoltak újra.

Pontosabb képet kapunk a Tisza Pártról a paródiában

De mi is van pontosan a videóban? A készítője igazából nem csinált mást, csak szellemes módon Magyar Péterék valós politikai tevékenységéhez igazította a kampányvideó cselekményét,

szemléltetve a párt háborúpártiságát és a genderideológia iránti kiállását.

Az új videóban a magyar zászló helyett az LMBTQ szimbólumaként használt szivárványzászlót és ukrán zászlókat lenget a tömeg különböző helyszíneken. Magyar Péter pénzt számolgat, az ukrán elnök pedig a klip elején dobol.

Zelenszkijnek a fenekében, brüsszeli pénzzel a zsebeinkben…

– ezzel kezdődik a dal, majd többször láthatjuk Magyar Pétert a háborúpárti brüsszeli vezetők társaságában. Természetesen a dal refrénje is megváltozott: „Támad a cica, támadjon!” – hangzik az új változatban. A Lánchíd oroszlánja pedig a végén üvöltés helyett ásít egy nagyot.

