Katasztrófák, vészhelyzetek: városok, amiket evakuálni kellett szörnyűségek miatt

Egészen hátborzongató módon mutatja be az éghajlatváltozás következményeit a Families Like Ours (Mint a családunk) című hét részes dám minisorozat. Most bemutatjuk azokat az ismert helyeket, amiket egyik pillanatról a másikra ki kellett üríteni természeti, ipari katasztrófák vagy háborús vészhelyzetek miatt.