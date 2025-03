Mi történik? Szirénázó mentők lepték el Budapestet, káosz az utakon

Úgy tűnik, igencsak mozgalmas koraestéje volt a fővárosi mentőknek és tűzoltóknak, ugyanis mintha egymást érnék a balesetek Budapesten. Két személykocsi karambolozott a IV. kerületben, az Árpád úton. Mindkét járműben csak a sofőr ült. A helyszínre mentő és tűzoltó is érkezett. Ezzel szinte egy időben a X. kerületben, a Keresztúri úton, a régi tejüzem közelében is egymásnak szalad két kocsi, ahová szintén ki kellett, hogy vonuljanak a mentők és a műszaki mentést segítő tűzoltók is.

A Katasztrófavédelem pár perc eltéréssel adott hírt a IV. és X. kerületi balesetről Fotó: Gé

Ha pedig ez nem lenne elég, nem sokkal később a XII. kerületből érkeztek hasonló hírek: az Alkotás és a Márvány utca sarkán karambolozott két autó, az egyik még a járdára is felhajtott – írja a Bors. Ide ugyancsak hívtak mentőt és tűzoltót is.