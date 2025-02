Kezdődik az idei lomtalanítási szezon: ebben a kerületben lehet először kitenni a feleslegessé vált dolgokat!

Idén, és még jövőre is a megszokott módon zajlik majd Budapesten a lomtalanítás, de nem mindenhol! Változott az is, hogy nem az FKF, hanem a MOHU végzi majd a szállítást. Most közzétették azt is, melyik kerületekben és mikor lesz először lomtalanítás. Mutatjuk!

Mutatjuk, melyik kerületben lesz idén először lomtalanítás (Fotó: Kiss János / Mediaworks archívum)

Régi-új rend szerint zajlik majd idén a lomtalanítás

Jelenleg egy átmeneti időszak zajlik a lomtalanítási rendszerben. A mostani, megszokott rendszert 2027 végéig teljesen felszámolják, 2027. január elsejéig pedig a kerületek dönthetnek arról, hogy a mostani vagy az új rendszer szerint szállítsák-e el a lomokat. Az új rendszer egyébként a következőképp néz ki: a lakosok a kijelölt gyűjtőpontokon szabadulhatnak meg a nagy méretű hulladéktól, emellett arra is lehetőség lesz, hogy évente egyszer a házaktól is ingyen elszállítsák a lomokat.

Két kerületben már biztosan a régi rendszer szerint lesz lomtalanítás

A MOHU honlapján közzétett információk szerint idén először az I. kerületben lesz lomtalanítás, méghozzá március 1-én, szombaton. Aznap este 18-óra után lehet kitenni a lomokat a kerületben. Ezt követi majd a XXI. kerület, ahol 2025. március 2–13. között zajlik majd a lomtalanítás. Azt, hogy ebben az időintervallumban melyik utcából és mikor szállítják el a szemetet, ezen a térképen lehet megnézni. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ami bírságot vonhat maga után!

Milyen lomokat lehet kitenni a ház elé?

A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált, úgynevezett nagydarabos hulladékokat szállítja majd el a MOHU. Ezek olyan hulladékok, amelyek méretük miatt nem rakhatók év közben a kukákba. Lomnak minősülnek például az elhasználódott bútorok, matracok, szőnyegek, bőröndök, nagyméretű sportszerek (pl. síléc), használati tárgyak.

Mit tilos ilyenkor kitenni?

Nem rakható ki a ház elé kommunális hulladék, éttermek, boltok által termelt hulladék, építési törmelék, gumiabroncs és zöldhulladék sem. Tilos hamut és földet kirakni, ahogy tiltólistás az üveg, a műanyag és fém is. Az újrahasznosítható hulladék kirakása is tilos, ahogy veszélyes hulladékot, elektromos és elektronikai hulladékot sem lehet a ház elé kitenni.