A rendőrség beszámolója szerint a fővárosi rendőrök a közösségi médiában újabb csatornát indítanak, hogy ezzel utat nyissanak a legfiatalabb generáció felé, és megmutassák a rendőri hivatás izgalmas, változatos oldalát.

Fotó: police.hu

A csatornán a könnyed és szórakoztató tartalmak mellett akció videókkal, testkamerás felvételekkel és természetesen edukáló, a munkánkhoz kapcsolódó tájékoztató tartalmakkal is lehet majd találkozni. Az oldalon folyamatosan megjelenő videók mellett sorozatokat is láthatnak majd a felhasználók - számolt be róla a police.hu.

A fővárosi rendőrök TikTok-csatornáját ITT tudod megnézni!