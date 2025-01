Ezt támogatta a Tisza Párt és Karácsony Gergely is a Fővárosi Közgyűlésben, amikor a várakozási tarifa drágítását megszavazták. Ők azt hiszik, hogy majd forgalomcsökkentés és igazságos parkolóhely megosztás lesz, miközben ez a valódi problémát egyáltalán nem oldja meg. Miközben ők teletömik a zsebüket a megemelt díjak okán. Elképesztő legombolás ez! Ehelyett P+R parkolók építésére és elő- vagy külvárosi kötött pályás közlekedés fejlesztésére kellene invesztálni. Az autósokat nem lehet üldözni, ezt többször kijelentettük, a baloldal azonban továbbra is ezt nyomja. Karácsony Gergelytől már megszoktuk, de most már látjuk, hogy a Tisza Párttal ebben a kérdésben is egymásra találtak