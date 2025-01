Késes támadás történt Németországban, ketten meghaltak

Ketten meghaltak, többen pedig súlyosan megsebesültek egy késes merényletben a Bajorország észak-nyugati részén található Aschaffenburg városban - jelentette a Bild német napilap online kiadása. Rendőrségi forrásokra hivatkozva a portál arról számolt be, hogy a támadásban egy 3 éves kisfiú is életét vesztette.

Késes merénylet történt Németországban, ketten meghaltak

A merénylet az Aschaffenburg belvárosában található Schöntal parkban történt késő délelőtt. Szemtanúk elmondása szerint az elkövető egy konyhakéssel támadt rá véletlenszerűen kiválasztott járókelőkre, majd elmenekült. A feltételezett támadót nem sokkal később egy közli mellékutcában fogták el a helyszínre érkező rendőrök.

A rendőrség tájékoztatása szerint kezdetben kettő potenciális gyanúsítottat vettek őrizetbe, de egyiküket később szabadon engedték. A feltételezett elkövető személyazonosságát nem árulták el a hatóságok, egyelőre azt sem tudni, hogy német állampolgár vagy sem.

Egy X-en írt bejegyzésében a helyi rendőrség azt közölte, hogy a merénylet háttere, és a támadó indítéka nem ismert.

A támadás helyszínét, valamint Schöntal park melletti pályaudvart a hatóságok lezárták, mert a támadó a síneken keresztül próbált elszökni. A német államvasutak közlése szerint a következő órákban Aschaffenburg városba nem közlekednek vonatok.

Több német hírportál is arról számolt be, hogy tavaly novemberben a Schöntal parkot „veszélyes helynek” nyilvánították a hatóságok. A terület átminősítése után a rendőrök fokozták a jelenlétüket a parkban, és két "kábítószer-elosztó központot" is feltártak a környéken.

A merénylet kapcsán érdemes felidézni, hogy decemberben a kelet-németországi Magdeburg városában egy karácsonyi vásáron elkövetett terrortámadásban hatan meghaltak, közel háromszázan pedig megsebesültek.

Hatra emelkedett a karácsony előtt a kelet-németországi Magdeburgban elkövetett gázolásos támadás halálos áldozatainak száma, miután egy kórházban ápolt, 52 éves sebesült nő meghalt – közölte hétfőn a naumburgi ügyészség szóvivője.

December 20-án este egy férfi autóval belehajtott a tömegbe Magdeburg város karácsonyi vásárán, a három percig tartó ámokfutásban egy kilencéves kisfiú és öt, 45 és 75 év közötti nő vesztette életét, és csaknem 300-an megsérültek.