Bekavar a Merkúr jegyváltása, ezek a csillagjegyek ma küszködni fognak

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha úgy érzi, hogy egy önnek fontos ügyben valamit meg kell tennie, akkor ne habozzon tovább. Eljött a cselekvés ideje. Ma nagyon kedvező előjelek vannak, a Bak Merkúr sikert ígér, úgyhogy nem érdemes tétovázni!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Merkúr belép a jegyébe, ami nagy sikert jelez önnek. Ráadásul ma még egy támogatója is akadhat egy nem várt helyről és ez megerősítheti abban, hogy jól gondolkodik, és jók a tervei is. Mostanra érdemes fontos megbeszéléseket kitűzni.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nagy befolyással lehet a környezetére azzal is, ha elmondja, miben hisz, hogyan vélekedik bizonyos dolgokról. Még ha valaki nem is ért önnel teljesen egyet, annyit mindenképpen el tud majd érni, hogy felhívja a figyelmét arra, nem csak egy álláspont létezik.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Önben is óriási energia dolgozhat, és meg kell találnia annak módját, miként tudja mindezt jól csatornázni. Nem lesz egyszerű dolga, mert ön körül is most sok a változás, amiket mind figyelembe kell venni.