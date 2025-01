„Anticiklon épül ki, hosszú időre sok kellemetlenséget okozva” – Figyelmeztet a meteogyógyász

Az elmúlt napok időjárása sem volt túl kedvező, de a csütörtökön kezdődött, pénteken folytatódó erős anticiklon kialakulása tovább ront rajta. Nem is beszélve arról, hogy pénteken sem ér a végére a folyamat.

Az érkező anticiklon sok kellemetlenséget okoz Képünk illusztráció/Fotó: Pixabay

Komplex hatások érnek bennünket pénteken. Fontos emellett megérteni, hogy miért jelentkeznek ezek a tünetek

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, miközben arról beszélt, hogy a magasban zajló folyamatokat elsősorban az arra érzékenyek érezhetik magukon. Ilyen lehet egyebek mellett a fejfájás, a vérnyomás-ingadozás, a különféle görcsös folyamatok, vagy éppen a kialvatlanság érzése. Abban az esetben pedig, ha valaki ilyen tüneteket tapasztal magán, az azt jelenti, hogy ő is érzékeny ezekre a változásokra, akár akkor is, ha még csak nem is tud róla.

Anticiklon ilyen rossz egészségügyi tüneteket válthat ki

Erős anticiklon épül ki, hosszú időre sok kellemetlenséget okozva, amihez számos terhelő hatás társul

– folytatta a meteogyógyász a kiépülő anticiklon, valamint a hideg éjjelek, a ködös, párás, zúzmarás reggelek, a nappal nulla fok közeli hőmérsékletek, az időnként előforduló ónos szitálások, valamint a fényszegény időjárás felsorolásával.

Ezek ugyanis mind hozzájárultak ahhoz, hogy a hétvégére a légszennyezettség is emelkedett, ami mellett ott van még a sok ízületi probléma, a mentális állapot legyengülése, az immunrendszer gyengesége, amikre nagyon hatnak ezek a napokban kialakuló körülmények.

Ezekhez jönnek még hozzá az olyan speciális, péntektől érezhető dolgok, mint a magas légnyomás és a meleg levegő beáramlása

– jegyezte meg a meteogyógyász.

Ilyen lesz a hétvégi időjárás

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton folytatódik a felhős, borongós, szürke, helyenként tartósan párás, ködös idő, csak a magasabb hegycsúcsainkon számíthatsz napsütésre. Legfeljebb szitálás, ónos szitálás, hószállingózás alakulhat ki néhol. Hajnalban –6, 0, kora délután –2 és +4 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap marad a borongós, szürke, több helyen párás, ködös idő. Északnyugaton átmenetileg megélénkülhet a szél néhol, így ott átmenetileg felszakadozhat a felhőzet és rövid időre kisüthet a nap. Helyenként szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. Napközben legfeljebb –4, +3 fok valószínű.