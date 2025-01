Brutális időjárással folytatódik a hét, ezt hozzák a frontok

A szerdai nap időjárása sokkal rosszabb, mint a korábbi napoké. Az, hogy egyetlen nap alatt ér el bennünket egy melegfront, majd egy hidegfront, sok gondot okozhat mindenkinél. A meteogyógyász elmondta, mikre kell készülni pontosan.

A mostani időjárás nem kíméli senki szervezetét (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

A frontérzékenyeknek kifejezetten nehéz lesz átvészelnie ezt az időszakot

– mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A térségbe kedd éjjel megérkezett melegfront már az éjszakai alvásminőséget is befolyásolta. Valószínűleg sokakat gyötört az alvászavar, ami miatt kialvatlanok lettek szerdára, hogy még most is érezhető.

Az átvonuló melegfrontot közvetlenül követi egy hidegfront, mely kapcsán havazás, havas eső, eső is előfordulhat az ország nagy részén

– folytatta a szakember, aki a korábbi napokhoz képest erősödő légmozgásra, azaz a szélre is felhívta a figyelmet.

„A tünetek között gyakori lesz az erős vérnyomás-ingadozás, az infarktus és a sztrók veszélyének növekedése, a gyakori légzési nehézségek, a szívelégtelenség, a mellkasi diszkomfortérzet, a rosszullét, a bizonytalanságérzet, a szédülés, a mentális állapot romlása, a feszültség, a romló teljesítmény, valamint az ízületi és görcsös panaszok” – sorolta a meteogyógyász a következő időszak jellemzőit.

A következő napok időjárása sem lesz könnyebb

A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtök hajnalra többfelé képződik pára, köd, zúzmarás köd. Napközben alapvetően felhős, borongós, helyenként tartósan párás, ködös időre számíthatunk, csak kevés helyen – főként délkeleten süthet ki pár órára a nap. Jelentős csapadék sehol sem várható, de elszórtan szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. Reggel –5, +1 fokra van kilátás, majd napközben –2, +4 fok várható, északkeleten maradhat napközben is fagyos az idő.

Pénteken folytatódik a felhős, borongós, szürke, helyenként tartósan párás, ködös idő. Északnyugaton átmenetileg megélénkülhet a szél, így ott rövid időre kisüthet a nap. Legfeljebb csak szitálás, ónos szitálás, hószállingózás alakulhat ki helyenként. Kora délután –2 és +3 fok közötti értékeket mérhetünk.