Ők azok, akik nem fognak örülni a tökéletes nyári időnek – Te is köztük vagy?

Időjárás

A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap derűs időszakokra is számíthatunk – gomolyfelhőkkel tarkítva. Délnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek. Visszatér a nyári hőség: a maximumok megközelítik a 30 fokot. Hétfőn a napsütést gyakran gomolyfelhők takarhatják el, és időnként zápor, zivatar is kialakulhat. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, délután akár 33–35 fokos országos hőségre is számítani lehet. Kedden napos időre van kilátás, de a délutáni órákban ismét megnő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérséklet a 35 fokot is elérheti, igazi kánikulai napra van kilátás.