Komor kilátások a téli időjárásban, de van egy jó hírünk!

A hét utolsó munkanapján is marad a borús időjárás, amit helyenként köd és pára kísér majd. Némi napsütésre egyedül a Dunántúlon van esély. A felhős időjárásból ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat. A jó hír viszont, hogy mindezt nem teszi egészen elviselhetetlenné a fagyos szél! A légmozgás ugyanis szerencsére gyenge marad. Ami a hőmérsékletet illeti, nos, marad a héten megszokott fagyos, hideg: nappal -2 és +3 fok közötti értékeket mérhetünk.

Télies idő vár ránk a hét utolsó napjaiban is (Fotó: Köpönyeg)

Hogy mindezek tükrében milyen lesz a hétvége? Hasonlóan télies.

Szombaton többnyire borult, párás, helyenként ködös időre lehet számítani, helyenként zúzmarás tájakkal. Időnként azonban a nap is előbukkanhat. Elszórtan szitálás, illetve ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet -6 és 0 fok között alakul, míg a nappali maximumok jellemzően fagypont körül mozognak.

Vasárnap szintén borult, párás és helyenként ködös időre van kilátás, zúzmarás tájakkal. Szórványosan szitálás, vagy ónos szitálás is lehet. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul.