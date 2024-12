Megnyerte a lottót: „halál unalmas és csak tévét nézek”

Szerencsés férfinak tartom magam, és mindig is éreztem, hogy egy nap milliomos leszek. Tudtam, hogy megfogom nyerni a lottót. Régebben mindig mondtam apámnak, hogy lesz egy házam a tónál. Ő erre mindig azt mondta: »álmodba fiam«. Végül egy pénteki napon megfogott az érzés, hogy most nyerni fogok, és mondtam is a titkárnőmnek, hogy eljött az én időm. Rá egy hétre megnyertem a lottót