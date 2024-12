Dömötör Csaba: Így vágnák meg az agrártámogatásokat

Hozzátette, a Bizottság elnöke megbízott egy Peter Strohschneider nevű német szakértőt, hogy állítson össze egy anyagot arról, hogy hogyan is nézzen ki a közös agrárpolitika 2027 után.

Ez az úgynevezett Stratégiai Párbeszéd nevű állásfoglalás, amiről még sokat hallunk majd. Kis színesként mondom, hogy Strohschneider úr nem agrárszakértő vagy gazdálkodó, hanem történész. De ez is egy külön történet.

A Bizottság kérésére készült állásfoglalás azt mondja, hogy a jövedelemtámogatási politikát meg kell változtatni. A célnak “megfelelővé kell alakítani az EU bővítésének kontextusában is”. Tehát itt is nem a gazdák anyagi biztonságából vezetik le a reformot, hanem a bővítésből. Van egy konkrétabb megfogalmazás is, azt írják, hogy “el kell mozdulni a jelenlegi nem degresszív területalapú kifizetésekről a hatékonyabb támogatás irányába”

A hatékonyabb itt azt jelenti, hogy csak egyes gazdák kapnak összességében jóval kevesebb összeget, tehát csökkentenék az agrárkasszát, amelyet természetesen ilyen őszinteséggel nem mernek leírni.

Ennek a stratégiai dokumentumnak volt már egy vitája az Európai Parlamenti szakbizottságban. Én is ott voltam. Így a tiszások is nagyon jól tudják, hogy miről van szó. A felszínen azzal vannak elfoglalva, hogy pózolós fotókat csináljanak, a háttérben meg szépen igazodnak mindenhez. Csak egy pici szuverenitásról kell lemondani, ugye.

Az is fontos, hogy december elsején megkezdte a munkáját a bizottság új agrárbiztosa. A meghallgatásán ott voltam, és ő is azt érzékeltette, hogy változtatni akar és ő is megerősítette, hogy az egész Ukrajna támogatásával van összefüggésben, amit fontos, hogy a gazdák is támogassanak. Úgy fogalmazott, hogy ez az elefánt a szobában: „Az elefánt a szobában Ukrajna, mert neki van a legnagyobb mezőgazdasági termelési potenciálja, egyharmada az Unióénak, tulajdonképpen egy óriási termelési gépezet, ami csatlakozhat az EU-hoz.”

Hát, szép nagy elefánt, csak a füle több millió hektár.

Ezeket a terveket természetesen az Európai Néppárt is támogatja, a tiszások meg szépen igazodnak hozzá. Magyar Péter például arról posztolt korábban, hogy a biogazdálkodást kellene támogatni az extenzív gabonatermelés helyett.