"Ott voltunk mellette az utolsó lélegzetvételénél " - 2,5 évesen veszítették el a szülei Lillát

Janza Kata is kiáll a jó ügy mellett Fotó: Kovács Dávid

Nagyon szívesen csatlakoztam a Jónak lenni jó! kampányához, egyrészt azért, mert így neveltek a szüleim, másrészt azért, mert az ember soha nem tudhatja, mikor kerül hasonló helyzetbe. Ez a csodálatos gyermekotthon egyedülálló lehetőséget nyújt, hogy a beteg gyerekek méltósággal tudjanak elbúcsúzni

- magyarázta Janza Kata színművész, aki már évek óta részese a programnak, ám a kampány során idén állt először a nyilvánosság elé. A színművész mellett az Alma Együttes énekese, Buda Gábor is jelen volt a sajtótájékoztatón, aki együttesével dalt is írt a Tábitha Házról. Az Alma Együttes nemcsak azt tekinti feladatának, hogy örömet szerezzen a Jónak lenni jó! kampány idején, hanem azt is, hogy segítse a rászorulókat, így évtizedek óta vesznek részt különböző jótékonysági akciókban.

Buda Gábor és az Alma Együttes nem először segít beteg gyerekeken Fotó: Kovács Dávid

Vannak olyan történeteink, amik szívbemarkolóak. Emlékszem, egyszer egy beteg kislány születésnapján játszottunk, akinek az édesapja később egy koncerten lemezt vett tőlünk. Megkérdeztem, hogy van a kislánya és mondta, hogy sajnos már nem él. Éppen az ő emlékére vette meg a lemezt

- meséli elérzékenyülve Buda Gábor, aki nemcsak a mostani gyűjtésben szeretne segíteni, hanem abban is, hogy a társadalom könnyebben tudjon kapcsolódni a sérült, beteg gyermekekhez. Az építkezést nem csak pénzadománnyal lehet támogatni. A Wienerberger cég például tetőcserepekkel segít.

Küldetésünk az, hogy a rászorulók lakhatását támogassuk, így találkoztunk a Tábitha házzal is, amitől nehéz nemesebb támogatási célt találni

- emelte ki lapunknak Potos János, a Wienerberger cég kereskedelmi ügyvezetője, aki a napokban ki is szállította a tetőcserepeket, sőt akár a tetőfedésben is örömmel kiveszi a részét. A Tábitha Ház kommunikációs vezetője lapunknak elárulta, jelenleg 200 millió forint hiányzik az alsó ápolási szint befejezéséhez, így nagyon bízik benne, hogy a Jónak lenni jó! akció keretein belül valóra válik az álmuk és újabb beteg gyerekeknek biztosíthatnak majd nyugalmas körülményeket a Tábitha Házban.