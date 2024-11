A földön kívüli élet lehetősége már nagyon rég foglalkoztatja az emberiséget. Már akkor is idegen, magasabb rendű civilizációk létezésén gondolkodtunk, amikor még azt sem tudtuk, hogy mik azok a bolygók és a naprendszerek (gondoljunk csak az ókori isteni civilizációk ábrázolásárra). Mióta azonban vannak információink arról, hogy miképpen épül fel a galaxis, és hogy milyen törvények mentén működik az űr, az is világos, hogy az életnek annak feltételei. Az ember tehát elszántan keresi a földön kívüli életet, s ennek elsődleges kutatási tárgya a Mars. Ez ugyanis - a szárazságot és a hőséget leszámítva - akár alkalmas is lehetne az élet kialakulásához. Most azonban szomorú lehetőséget vázolt fel egy berlini kutató.

Lehet élet a Marson?

A Marson már hosszú ideje kutakodik az ember az élet után. A NASA-nak számos projektje volt már itt, és bizony néhány alkalommal lehetséges, hogy rossz döntéseket hoztak. Dr. Schulze-Makuch, a Berlini Műszaki Egyetem munkatársa elárulta, hogy korábban a tudósok úgy álltak a földön kívüli élet kérdésköréhez, hogy mindenképpen kell hozzá víz. Ma azonban már az a hivatalos álláspont, hogy az élet számos környezethez tud alkalmazkodni, és hogy könnyen lehet, hogy más-más életformáknak más-más igényei vannak a létfenntartáshoz.

A tudós szerint a NASA korábban vízzel vegyítette a Mars talaját, hogy megnézzék, milyen változási folyamatokat indít el ez. Sajnos azonban számolni kell vele, hogy amennyiben voltak kezdetleges életformák a talajban, akkor a vízzel a NASA megölhette őket, hiszen a vizet nem ismerő mikrobák elpusztulhattak, megfulladhattak - írja a DailyStar.