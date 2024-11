„Hosszú küzdelmes út van mögöttünk” – Két éve, napról-napra küzd az életéért Zolika

„Fiam diffúz nagy B-sejtes limfómával küzd 2022 decembere óta” – kezdte megrázó történetét Zoltán édesanyja a Remény Alapítványnak.

A magyar kisfiúnak 2023 decemberében újult ki a betegsége, mindezt annak ellenére, hogy sok kemoterápiás és Rituximab kezelést is kapott. 2024 márciusában költözött át a Szent László kórházba, ahol steril szobát biztosítottak a számára. További kemoterápiás kezelést kapott, sőt áprilisában megtörtént a csontvelő-transzplantációja.

Mindezek után a kis Zoltán visszakerült a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára. Jelenleg havonta jár fenntartó kezelésre és kemoterápiára. Szinte minden második héten pedig kontroll vizsgálaton is átesik. Ez rengeteg utazást jelent a családja számára, ami anyagilag is megterheli őket, ezért is kértek most segítséget.

„Családunkat az elmúlt időszak nagyon megviselte minden szempontból! Zoltánt egyedül nevelem, GYOD-ból élünk, illetve az élettársam alkalmi munkákkal járul hozzá a költségekhez” – kezdte Zoltán édesanyja, majd folytatta:

„Hosszú küzdelmes út van mögöttünk, túl vagyunk a transzplantáción. Azóta Zolit havonta kemoterápiás kezelésre hordom, ami 1 évig tart mint fenntartó kezelés és két hetente kontroll, kisebb nagyobb gondokkal küzdünk. Néha a csontvelő leáll, nem termel sejtet és akkor több napot kórházban kell töltenünk, hogy vért és trombocitát kapjon, ami elősegíti a sejtek javulását. Elég megterhelő számunkra ez a sok utazás és a többi költség is, kérem aki tud támogasson minket köszönjük szépen! Sajnos nekem dolgozni nincs lehetőségem, mert sokat vagyok vele a kórházban.”

Mint az a Remény Alapítvány oldalán megjelent cikkből kiderült, a családnak nincsenek anyagi tartalékaik, a lehetőségeik pedig korlátozottak. Zoltán édesanyjának élettársa biztosítja a nap betevőjüket. De öten vannak és Zoli betegsége extra költségeket is jelent.