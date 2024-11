Karácsonyi akciót hirdetett a Gondosóra program!

A gondosóra használata biztonságosabbá teszi a hétköznapokat Fotó: Balázs Attila

A program elsődleges célja az otthoni és önálló életvitel meghosszabbítása. A zöldszám bevezetése újabb kedvezményt, támogatást és könnyítést jelent a Gondosóra programban az ingyenes applikáció után. Az appot a gondosóra felhasználója és a hozzátartozója is letöltheti a telefonjára, így értesítést kaphatnak, ha az idős ember veszélyhelyzetbe kerül, megnézhetik a legfrissebb információkat, de például akkor is azonnali riasztást kapnak, ha az esésérzékelő balesetet észlel. Az új, ingyenes alkalmazással gyorsan intézhetik az adatmódosításokat vagy az esetleges hibabejelentést is. Ezekkel és a többi hasznos funkcióval sokkal hatékonyabb a gondoskodás, magasabb szintű a biztonság. Az ingyenes Gondosóra alkalmazás iOS-en és Androidon egyaránt elérhető!