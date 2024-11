A hét elején tapasztalható időjárási változások sokak szerint már most előrevetítik, hogy hamarosan fehérbe borulhat a táj. Az egymást követő hidegfrontokkal nemcsak a közel 10 fokos lehűlés, hanem az első havazás is megérkezik. Mutatjuk, hogy pontosan mikor és hol számíthatsz hóra!

Az első havazás péntekre várható Fotó: Köpönyeg

A Köpönyeg előrejelzése szerint november 22-én pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sok helyen várható csapadék. Az ország északi és északkeleti részén főként havazás, máshol inkább havas eső vagy eső valószínű. A szél északnyugatira fordul és több helyen megerősödik. A hőmérséklet csak kevéssel emelkedik 0 fok fölé. Sokfelé csúszós utakra kell számítani, a hegyvidékeken pedig akár 5-10 centiméter friss hó is hullhat.

A HungaroMet előrejelzése szerint a csapadéktól mentes november 21. (csütörtök) után pénteken már az ország több pontján eshet a hó. Péntek hajnalban néhol akár 10-20 cm közötti mennyiség is hullhat. Ezt követően a délelőtti órákban 1-5 cm mennyiségű hó érkezésére lehet számítani. Míg Budapesten és Miskolcon nagy a hóesés valószínűsége, addig Debrecenben, Győrben és Pécsen inkább havaseső várható.

A The Weather Channel adatai alapján november 22-én pénteken délelőtt várható az első nagyobb hómennyiség, melynek valószínűsége a portál állítása szerint 90 százalék. Azt állítják, hogy 3-7 cm mennyiségű hóra lehet számítani, ami a mínuszokkal egy ideig meg is maradhat.

Hamarosan megérkezhet az első havazás Fotó: AccuWeather

Az AccuWeather szintén havat jósolt, méghozzá legalább fél centiméternyit. Reggel közel 1 cm mennyiség eshet, de a hidegnek és a felhős égboltnak köszönhetően napközben akár 3-6 centiméterre is hízhat a hótakaró.

Dr. Rácz Csaba agrometeorológus a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Hírportálnak (SZON-nak) elmondta, a jelenlegi számítások szerint november 22. péntek környékén nagy esély van a havazásra, azonban ennek megmaradása kérdéses, hiszen legalább részben a mediterrán légörvényektől várjuk ezúttal a havat, ezek pontos pályája, mélysége, csapadékzónáik elhelyezkedése pedig sokszor a létrejöttük után is igen bizonytalan, s még ettől is hosszú napokra vagyunk. A Debreceni Egyetem tudományos munkatársa szerint még így is jó esély van az első hópihékkel való találkozásra.