„Ez valami csoda” – 67 nap után került elő a tengeren hánykolódó férfi

Egy orosz férfi csodával határos módon túlélte a több mint két hónapos tengeren való sodródást, amely két családtagja életét követelte.

Illusztráció / Fotó: Pexels

A 45 éves férfi, akit az orosz média Mihail Picsugin néven azonosított, meglepte a hatóságokat, ugyanis sikerült életben maradnia. Összesen 67 napot töltött a fagyos Ohotszki-tengeren egy kis felfújható csónakban, és szerencsére egy halászhajó legénysége megtalálta – közel 620 mérföldre attól a helytől, ahonnan augusztusban útnak indult.

A csónakban volt testvére, Szergej és 15 éves unokaöccse, Ilja holtteste is, akiknek nem volt akkora szerencséjük, mint neki. Picsugin felesége elmondta, hogy a három férfi bálnavadászatra indult, és két hétre elegendő élelmiszerkészletet vittek magukkal. Meglepő módon a házaspár lánya eredetileg szintén részt vett volna a kiránduláson, de úgy döntött, hogy inkább haza akar térni – írja a Unilad.

Picsugin felesége így nyilatkozott:

Még semmit sem tudunk. Csak azt tudjuk, hogy életben van... Ez valami csoda!

Az asszony azt is felvetette, hogy férje súlya is közrejátszhatott abban, hogy túlélte a megpróbáltatásokat. Elmondta, hogy amikor elindult az útra, körülbelül 100 kg volt, és amikor megtalálták, ennek a súlynak már csak a felét nyomta. Amikor rátaláltak, azt mondta, hogy már nincs több ereje. Picsugin most a kórházban lábadozik, és az orvosok szerint többé-kevésbé stabil az állapota.