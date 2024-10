Rendőrből lett szépségtanácsadó Klaudia: „Merj lépni és elindulni az úton!”

– A későbbiekben egy saját márka tulajdonosa is szeretnék lenni, és a szolgáltatási körömet is bővíteni tervezem, ehhez el szeretném végezni a kozmetikus szakot is – mesél terveiről Klaudia, akinek egyáltalán nem szokott hiányozni a rendőrségi munka. A fiatal szakember azt tanácsolja mindenkinek, aki hasonló nagy karrierváltáson gondolkodik, ne hagyja, hogy a félelem vagy a bizonytalanság visszatartsa. – Ha rendőr szeretnél lenni nőként, beszélgess olyan hölgyekkel, akik már rendőrként dolgoznak, hogy betekintést nyerj a mindennapokba és jobban megértsd, mire számíthatsz. Ha pedig úgy érzed, a kiválasztott út valóban illik hozzád, még ha ott is kell hagynod érte a jelenlegi szakmád, merj lépni és elindulni rajta.