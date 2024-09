Vadasparkot nyitott egy őz miatt Papp Péter, most az egész ország a csodájára jár

Szintén nagy segítsége Vadász Ágnes barátja, aki jogi területen elengedhetetlen támasza. Ahogy Hír Alexandra és István is önzetlenül támogatják minden téren. Előzetes bejelentkezés után bárki meglátogathatja az Őzikertet, ráadásul ingyen, bár ha szeretné, akkor a becsületkasszán keresztül hozzájárulhat a hely fenntartásához. A közeljövőben pedig alapítványi formában működik tovább a vadaspark mellett.

Fotó: Fanny magazin

– Örömmel látom a vendégeket, de ez a hely elsősorban nem az embereknek készült – vallja be. – Ez a hely az állatokért jött létre. Az, hogy be lehet jönni, körül lehet nézni, az csak egy plusz, mert szívesen megmutatom, hogy lehet így is. Olyan ez a park, mint egy falusi udvar, ahol szabadon vannak az állatok. Egyébként minden befogadott nagyon hálás. Nem úgy viselkednek, mint hagyományos esetekben. Sok látogató úgy jön, hogy azt mondja, nagyon fél a kakastól, mert gyerekkorában mindegyik megkergette, vagy minden liba megcsípte. Ezek itt annyira nyugodtak, hogy eszükbe nem jutna ilyesmi. Soha nem volt hasonló sem, hogy akár egy pipi odarontott volna egy kisgyerekhez. A többséget meg is lehet simogatni. Az őzikék különösképpen kedvesek, barátságosak. Hogy miért is csinálom ezt, szavakkal nem lehet kifejezni. Ezt az állatok tekintetéből lehet kiolvasni. Felbecsülhetetlen élmény, amikor leülsz a padra, odajön hozzád egy birka, egy őzike és elkezd nyalogatni. Sokszor fárasztó ez az egész, de az ilyen pillanatokért megéri. Az állatok őszintén tudnak szeretni, és nem csak a kutya vagy macska. Rajtuk kívül is nagyon sok fajta állat van, aki igényli és meghálálja a törődést…