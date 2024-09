Király Nóra: Van segítség! – Áldozat Segítő Központ van már Újbudán is

Újbudán, a Prielle Kornélia utca 4/B szám alatt megnyitotta kapuit a budai régió Áldozat Segítő Központja. Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Király Nóra miniszteri megbízott örömmel adta át az intézményt a XI. kerületben élőknek és a Duna innenső oldaláról segítséget kérőknek.

A Prielle Kornélia utcában is nyitva áll az ajtó a segítséget kérők előtt (Fotó: ASK)

A Wesselényi utcai pesti ÁSK mellett már a budai régiónak is van önálló áldozatsegítő központja, Somkutiné Bernek Éva vezetésével.

Somkutiné Bernek Éva és Király Nóra (Fotó: ASK)

Szívügy az áldozatsegítés

„Két okból is szívügyem ennek a központnak a létrehozása. Az egyik az, hogy születésem óta otthonom a XI. kerület, és most is mind az 5 gyermekem ide jár oktatási intézménybe. A másik, hogy szülőként és lokálpatriótaként személyes kapcsolatban vagyok az itt élő közösséggel, köztük sokféle bántalmazást elszenvedni kényszerülő áldozattal is. Igazi örömünnep hát ez a számomra, hiszen mostantól intézményes keretek között is tudunk segítséget nyújtani, és nem csak magánemberként lehet tüzet oltani a bajban hozzánk fordulóknál” – mondta el kérdésünkre a miniszteri megbízott, számos sportos és egészségtudatos civil programsorozat motorja, többek között a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) és A Mindennapok Női Szemmel Egyesület (Nőiszem) alapítója. Király Nóra örömét fejezte ki, hogy immár ötödik alkalommal van része abban, hogy miniszteri megbízottként új áldozatsegítő központ átadásán köszönheti meg mindazoknak a kitartó munkáját, akik közreműködtek abban, hogy az európai szinten is professzionális magyar áldozatsegítő szolgáltatás 21. századi igényeket kielégítő, takaros otthont kaphasson. Olyan fizikai teret, ahová bizalommal és a valódi, gyors és értő segítség reményében fordulhatnak a bajba jutottak.

Tuzson Bence és Király Nóra átadja az Újbudai ÁSK-t (Fotó: ÁSK)

Gyermekvédelem

„Jóleső érzés, hogy a tavasszal vetett mag – amikor e központ létrehozását kezdeményeztem itt Budapest legnagyobb kerületében – nyár végére nemcsak szárba szökkent, de immár arathatjuk is a termést, a segítő szolgáltatás elindulását.” Az 5 gyermekes családanya kitért arra is, hogy mi ösztönözte még az Újbudai ÁSK mielőbbi létrehozását.

„Becsületbeli ügy volt számomra, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek a XI. jelenlegi kerület vezetőinek sokszor nemtörődöm, felelőtlen magatartását is kompenzálandó az itt élő emberek biztonsága, és baj esetén hatékony és gyors segítésük érdekében. A kerületünkben történt, az országos médiumokban is nagy visszhangot kiváltó szomorú esetekre gondolok, melyekben kicsiny gyermekek váltak önkormányzati intézmények falain belül áldozattokká, s amelyek a mai napig joggal borzolják az itt élők, különösen a szülők, nagyszülők és a családalapítás előtt álló fiatalok kedélyét” – emlékeztetett Király Nóra.