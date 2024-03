Király Nóra így futja le a napi köröket – A nő, ha anya és közéleti feladatokat is vállal

Király Nóra, többek között a Fiatal Családosok Klubja, a Női szemmel Egyesület, a Zöld Követ alapítójaként számos civil és közéleti tevékenységet folytat, amellett, hogy 5 gyermeket nevel. Nőnap alkalmából bepillantást kaptunk egy „nem átlagos” hétköznapjába. Arra voltunk kíváncsiak, milyen a nő, ha ezerrel pörög – otthon és a munkájában is. Kiderült, hogy a fő erőforrás a mozgás, futottunk hát vele mi is egy kört szűkebb hazájában, Újbudán.

Király Nóra Gazdagréten (Fotó: Fodor Erika)

Milyen a nő, hogy működik, ha többgyermekes anya, lelkes civil, fáradhatatlan közösségi program-szervező, és még hivatalból is a közjóért dolgozik? Gazdagréti futó- és főzőversenyek, iskolai programok, Ringató a kisgyermekes családoknak, szülői támogató előadások, betegség-megelőző szűrővizsgálatok népszerűsítése, tematikus családkonferenciák, jótékonysági vásár valamelyik életmentő gyermekszervezet javára – mind-mind mögött Király Nóra és segítő csapata áll.

Tavaszi újhagyma jöhet! (Fotó: Fodor Erika)

Király Nóra nem egy átlagos hétköznapjának lehettünk részesei, mert egy „normál” csütörtökön nincs idő piacra menni bevásárolni, miközben vidéken Áldozatsegítő Központok létesítésén dolgozik, lokálpatriótaként és anyaként pedig szinte állandóan lakókörnyezete, és az őt körülvevő közösségek ügyeiben tevékenykedik.

Marhadarálthúst a chilis babhoz (Fotó: Fodor Erika)

Környezettudatosan élő háziasszonyként a Fehérvári úti piacra saját vászontáskával érkezik, semmihez nem kér csomagolást, amihez nem muszáj. Igaz, mielőtt az őstermelői standhoz eljutna, többször meg kell állnia, mert már az utcán, majd bent a csarnokban is akad egy-egy régi ismerős vagy új arc, aki megszólítja.

„Amire igyekszem a lehetőség szerint mindig időt szakítani, az az emberekkel való beszélgetés. Egy-egy spontán találkozás alkalmával is – ha jövet-menet összefutunk –, ha csak 1-2 perc jut is, abban aktívan és intenzíven vagyok jelen” – mondja Nóra magyarázatképpen a körülbelül negyedik piaci beszélgetés után.

Piaci beszélgetés (Fotó: Fodor Erika)

A friss zöldség-gyümölcs után a hentespult következik, mert estére egy chilis babot dob össze a gyerekeknek, az még pont belefér a napba, és mind az öten szeretik.

Király Nóra: Itt mindig zajlik az élet! (Fotó: Fodor Erika)

A piacozás után Király Nóra megmutatja egyik kedvenc gazdagréti kiülős helyét, a Hello Vinót is, ahová gyakran jár a családdal és a kollégákkal egyaránt, nem csak azért, mert az ízlésvilága számára kedvező ételek és italok vannak itt, hanem a társaság kedvéért is, meg, mert ahogy mondja: itt mindig zajlik az élet.

„Ha a lakókörnyezetünkről van szó, ahol én is születésem óta élek, fokozottan érintett vagyok abban, hogy lehetőség szerint mindent megtegyek a tágabb közösség javára. Így működöm, ösztönösen megvan bennem a szervezés, a jobbítás, az összefogás, és az ebből fakadó jó öröme. Legyen szó a gyerekeim iskolai rendezvényéről, egy családi-baráti összejövetelről, valamelyik civil szervezetünk eseményéről vagy hivatali feladatról” – tudjuk meg Nórától, aki ötödik gyermekét várva, már nagy pocakkal is ugyanilyen óriási intenzitással és lelkesedéssel volt jelen annak idején újbudai alpolgármesterként a felújított Tüdőgondozó átadásán.

A futás a legolcsóbb, legegyszerűbb mozgásforma (Fotó: Fodor Erika)

De honnan a kifogyhatatlannak tűnő, mindig megújuló energiaforrás? Amitől ízig-vérig nő, egyszerre figyel a családja táplálkozására, mozgásban tartja önmagát és a környezetében élőket, másokat is motivál.

Azt mondja, így van összerakva, genetikailag kódolva, és ebben leli örömét. Ezen kívül a a sport, a mozgás, a futás az, ami feltölti.

„Ez a legkézenfekvőbb, legolcsóbb, bárhol végezhető mozgásforma. Futás közben születnek a legjobb ötleteim. Jól elfáradok, és közben mégis megsokszorozódik a kreativitásom és a tenni akarásom. Mindenkinek jó szívvel javaslom.”

Nézd meg videón, hogy futottunk körbe Király Nórával Újbudán!