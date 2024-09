Brutális energiákat szabadít fel a Hold és a Jupiter fényszöge péntek 13-án

2024. szeptember 13. Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold és a Jupiter kedvező fényszöge mutatja, hogy ma valakitől segítséget kaphat, ráadásul egy olyan személytől, akitől nem is várta. Nem látja tejesen a másik motivációit, de ez most nem is számít. A dolgokat később még tisztázhatja, most a fontos az, hogy megoldást találjon.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ne hagyja figyelmen kívül a jeleket, amiket az intuíciójával érzékel, mert lehet, hogy értékes útmutatást hoznak önnek. A párja felé is legyen nagyon nyitott, mert az együttérzés és megértés most kulcsfontosságú lehet a kapcsolatuk elmélyítésében.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A mai nap nagyon sűrű. Rengeteget kell ide-oda rohangálni, nem is csoda, hogy a végén úgy érzi, az ereje teljesen szétforgácsolódott. Ha tudna valahol egy kicsit leülni, pihenni, többre menne. A Bak Hold segít a koncentrálásban.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Lehet, hogy péntek 13 van, de szuper nap vár rád. Számolatlanul kaphatja a bókot, a pozitív gesztust, a jó híreket, és valójában bármit, aminek az emléke egész nap elkíséri. A munkatársakkal is könnyű együttműködni, a főnök meg lehet, hogy bent sincs.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold és a Jupiter szerencsét hoz péntek 13-ra. Váratlan lehetőségek, vagy egy hirtelen megoldódó probléma lehet, ami bearanyozza a napját. Mutassa ki a háláját, és gondolkozzon továbbra is pozitívan.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Egy pénteki találkozó hosszú időre meghatározhatja a hétköznapokat. Lehet, hogy a jövőben mindez több tevékenységet, lótást-futást, levelezést jelent. Még ha így is lesz, örüljön neki. A hírnevét alapozhatja meg most.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A munkahelyen bízzon magában és ne féljen kiállni az ötletei mellett, mert most másokat is meggyőzhet az igazáról. Gondolkozzon csapatban! Egyrészt jó ötletei lehetnek másoknak, és önt is inspirálják, másrészt így megoszthatja a feladatokat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma ki kell lépnie egy kicsit a komfortzónájából. Ahhoz ugyanis, hogy sikeresen teljesítsen egy feladatod, ma fokozottan szüksége lesz a fantáziájára és a kreativitására. Ne gondolkodjn hát kizárólag a szokásos dolgokban.