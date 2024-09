Havazással érkezik a november, lelépett az ország leghíresebb csordása

A legtöbb embernek már elege van a hőségből, és bár még csak most léptünk bele az őszbe, sokan már a télről fantáziálnak. Hazánk időjárását több globális időjárási tényező is befolyásolja, melyeket máris összevetettek, például a Severe Weather szakemberei szerint akár már novemberben leeshet az első hó. Az oldal előrejelzése szerint a Balkánon, annak is az északi részében várható havazás, amiből hazánk déli felére is juthat.

Már novemberben beköszönthet a havazás (Fotó: Pexels)

Nem mindennapi trükkökkel verik át az ételfutárokat a XV. kerületben. Egy elhíresült család már rengeteg embert átvert, volt, aki csak búsan elballagott pénz nélkül, olyan is akadt, aki megdobálta az ablakukat, viszont végül emberükre akadtak, ugyanis a felháborodott futár egyenesen rendőröket hívott rájuk. A BRFK járőrei pár percen belül meg is érkeztek a helyszínre, az intézkedés után pedig szabálysértési eljárást indítottak.

Több futárt is átvert egy család (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Lapunk többször is beszámolt a kunmadarasi csordás mindennapjairól. András elmesélte nekünk, milyen volt az augusztusi nyaralása menyasszonyával, mely során többek között Gyöngyösön, Mátrafüreden, Sástón és a Kékestetőn is megfordultak. A kunmadarasi csordás arról is beszélt lapunknak, hogy a következő néhány napban milyen időjárásra számíthatunk.

András és párja nagyon jól érezték magukat (Olvasói fotó)

Szeptember 3-tól 8-ig, hat napon keresztül a söröké volt a főszerep a Belvárosi Sörfesztiválon a Szabadság téren, ahol az odalátogatók a legjobb magyar sörfőzdék termékeit kóstolhatták meg. A kínálatban nemzetközi különlegességek is helyet kaptak. Az eddigi évekhez hasonlóan idén is több mint 250 féle sörrel és foodtruckokkal várták a résztvevőket.

Hat napon át tartott a sörfesztivál (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Sokak sajnálatára az idei nyár hosszabb, mint általában. Ezt a tényt dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója is megerősítette, aki felhívta az emberek figyelmét arra is, hogy a hőhullám, amit most is érzünk, szinte végeláthatatlan lesz. Nem csoda, ha egészen szeptember 5-éig, csütörtökig másodfokú hőségriasztást rendeltek el.