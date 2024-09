Kezdődik a Belvárosi Sörfesztivál

Szeptember 3-tól 8-ig, hat napon keresztül tartják meg az évek óta nagyon sikeres Belvárosi Sörfesztivált a Szabadság téren, ahol az odalátogatók a legjobb magyar sörfőzdék termékeiből választhatják ki az ízlésüknek megfelelő frissítőt. A kínálatban nemzetközi különlegességek is helyet kapnak, ráadásul több újdonsággal itt találkozhatnak először az ital kedvelői. Az eddigi évekhez hasonlóan idén is több mint 250-féle sörrel és FoodTruck-okkal várják a résztvevőket. Az esemény részletes programja itt található.

Rendkívüli zárvatartás lesz ma ebben a közkedvelt múzeumban

2024. szeptember 2-án a Magyar Nemzeti Múzeum a szokásos hétfői nap miatt volt zárva, 2024. szeptember 3-án, kedden pedig egy nagyszabású filmforgatás miatt nem nyit ki a nagyközönség számára. A múzeumkert ettől függetlenül a megszokott rend szerint lesz nyitva. Tájékoztatják továbbá arról is a látogatókat, hogy a múzeumkert területén található kültéri mosdót szeptember 2-án és 3-án üzemen kívül helyezik. Szeptember 4-én szerdától viszont mind a múzeum, mind pedig kültéri mosdó a megszokott rend szerint tart nyitva-írják a weboldalukon.

Négy helyen lesz váradás a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

12:00-17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

15:00-18:00 óra között a Körösi Művelődési Házban (1102. Budapest, Szent László tér 7-14.)

12:00-18:00 között pedig a Campona Bevásárlóközpontban (1222. Budapest, Nagytétényi út 37-43.)

Akár 38 fok is lehet ma

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden is forróság várható, a hőmérséklet akár 38 fokig is emelkedhet. Az égbolt szinte zavartalanul napos lesz, felhők alig jelennek meg. A száraz, aszályos idő továbbra is fennmarad, csapadékra nincs kilátás. A hőség miatt a mezőgazdasági területeken és a természetben is fokozódik a szárazság, így fontos a vízfelhasználás korlátozása és a tűzgyújtási tilalom betartása. Készüljünk fel a kánikulára, és kerüljük a közvetlen napsugárzást a legmelegebb órákban!