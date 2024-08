A dollármédia hírszerzőktől és kémektől kap kiképzést

Bár a 444 TEFI projekt féléves, sokat mondó, hogy első anyaguk Krekó Péterrel készült, aki otthonosan mozog a nemzetközi pénzekből mozgatott magyarországi hálózatban. A Krekó Péter által igazgatott szervezet a pozsonyi, Soros-támogatta GLOBSEC-nek is szakértői beszállítója, a GLOBSEC pedig partnere a TEFI-nek is.

A GLOBSEC egy pozsonyi székhelyű, keleti biztonságpolitikai think-tank, amely százezernyi dollárt kap évente Soros György alapítványától. A szervezet egyik igazgatója Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök. A GLOBSEC más igazgatói Soros György alapítványainál dolgoznak mellékállásban.

A TEFI projekt a gyakorlatban nem a magyar NATO-tagság vagy haderőfejlesztés hiteles bemutatását kívánja végezni, sokkal inkább egy minősítő információs nyomásgyakorlást és dezinformálást Magyarországról. Például ezért is vádaskodnak azzal, hogy a magyar külpolitika az orosz célok alá lenne rendelve és Putyin érdekeit képviseli.

Lengyelországban is terjeszkedik Soros György

A lengyel Gazeta Wyborcza kiadóvállalat és a hozzá tartozó rádióállomás tulajdonán 40-60 százalékban osztozik egy cseh milliárdos és Soros György svájci cége, a 444-et is tulajdonló Media Development Fund. Ez is illeszkedik abba a képbe, ahogyan Soros hídfőállásokat épített ki a lengyel médiapiacon. Két éve 40 százalékos részesedést szerzett Gremi Media-ban, tavaly pedig 52 százalékra emelte a részét. Ez a kiadó adja ki a lengyel Rzeczpospolita (Lengyelország második legnagyobb példányszámú lapja a nem bulvár napilapok között) mellett a Parkiet üzleti és pénzügyi újságot is.

Vagyis Soros György közvetetten tulajdonolja a harmadik és a negyedik legmagasabb példányszámban kiadott lengyel lapot is,

és ebből az egyik a TEFI-ben is konzorciumi tag.

Titkosszolgálati finanszírozású szerkesztőség hírszerzői és kémei képzik a dollármédia krémjét

A TEFI konzorcium képzési partnere a hivatalos leírás szerint a holland Bellingcat oknyomozó portál. Bár a portál függetlennek vallja magát, ezen az állításon már korábban súlyos csorba esett.