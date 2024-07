Gál Kinga és Deutsch Tamás a szavazásról: Von der Leyen támadta Orbán Viktor békemisszióját

· Von der Leyen nem tesz semit a békéért, Európa egyre közelebb sodródik a háborúhoz

· Von der Leyen egy politikai alkut kötött az Európai Parlament háborúpárti többségév

· Szélsőséges módon támadta meg Orbán Viktor békemisszióját, a háborúpárti többség pedig ezért a támadásért cserébe megszavazta Ursula von der Leyen elnökjelöltségét

Gál Kinga, az EP fideszes képviselője, a Patrióták Európáért frakció alelnöke beszél az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének újraválasztása utáni sajtótájékoztatón az Európai Parlamentben (EP) Strasbourgban 2024. július 18-án Fotó: Purger Tamás

A Fidesz-KDNP delegációja ma nem szavazta meg von der Leyent újabb öt évre az Európai Bizottság élére. Azért nem, mert Európa ma gyengébb, mint öt évvel ezelőtt volt.

Von der Leyen nem tesz semmit a békéért, miközben Európa egyre közelebb sodródik a háborúhoz.

Áterőltette a Migrációs Paktumot, ahelyett, hogy megvédte volna az Európai Unió külső határait. Gyermekeink védelme helyett továbbra is erőlteti a genderideológiát.Méregzöld politikájával tönkretette a gazdákat, és amit ma hallottunk tőle, semmi jót nem ígér a jövőre nézve sem ezzel kapcsolatban. Gyengítette Európa versenyképességét, nem beszélve arról a szankciós politikáról, ami ártott egész Európa energiabiztonságának. Hozzá kapcsolódik a korrupciógyanús vakcinaszerződések kérdése, melyekkel kapcsolatban az uniós bíróság is szabálytalanságokra bukkant. Az elmúlt öt évben túlterjeszkedett a brüsszeli bürokrácia, ebben nagy szerepe volt a Bizottság elnökének. Döntéseivel súlyosan sértette a tagállami hatásköröket, a tagállami szuverenitást, és a ma ismertetett tervei alapján ez nem fog változni a következő öt évben sem. Például kijelentette, hogy át akar térni a minősített többségű szavazásra, el kívánja venni a tagállamok vétójogát. Politikai zsarolásra használta fel a jogállamiság elvét, nem beszélve az uniós pénzekről. Ezt megtette Magyarország esetében, és amikor nem tetszett neki a lengyel kormány, akkor az akkori Pis-kormány esetében is. Gyakorlatilag főszabállyá tette a kettős mércét.

Most az utolsó napokban azt is láttuk, hogy a választási kampányára használta fel az uniós intézményeket, például a magyar elnökség bojkottálásával. Mindez árt az európai együttműködésnek, az intézmények közötti jó kapcsolatnak és jóhiszeműségnek.