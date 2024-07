Csodálatos esküvő: feleségül vette szerelmét a magyar műsorvezető

A Bors arról értesült, hogy a HírTV műsorvezetője, Perjés Tamás csodálatos ceremónia keretei között feleségül vette szerelmét.

– Tavaly év végén már megvolt a polgári esküvő szűk körben. Na ezt most megismételtük, csak szélesebb körben – kezdett bele mosolyogva Tamás.

– Tavaly szorított minket az idő, szerettünk volna a kisfiunk születése előtt egybekelni hivatalos okokból. De mindketten vágytunk templomi szertartásra és nagy lagzira.

Gyermekkori álmom vált valóra azzal, hogy Szegeden, a Dómban esküdhettünk meg

– tette hozzá a műsorvezető.

– Az utolsó pillanatban azért volt egy kis izgalom. Már a decemberi esküvőn is volt egy kis „ruhamizéria", ugyanis ahogy pakoltunk ki a kocsiból, a nadrágom leesett a fölre, épp egy pocsolyába. Nem győztük hajszárítóval rendbehozni. A sors némileg megismételte magát: szerettem volna nagyon elegáns lenni: teljes felszerelés, még mellényem is volt. A sok ruha között azonban valahogy elfelejtettem felpróbálni a szmoking inget, és az esküvő előtt húsz perccel derült ki, hogy kicsi rám. Szerencsére édesapámnál volt egy póting, azt vettem fel végül... – idézte fel Tamás.

– Ezt leszámítva, vagy talán éppen ezzel együtt, minden tökéletesen alakult, pedig egy százfős esküvőről beszélünk, nem volt egyszerű a szervezés. Az oroszlánrészét a feleségem intézte, de én is kivettem a részem. Fontosak számunkra a szimbólumok, így sok kedves, megható apróságra figyeltünk. Például, a szeretett nagypapám emlékére a templomban lejátszották nekünk az Ave Mariát, ami neki nagy kedvence volt. Nagyon fontos szerepet töltött be az életemben, a kisfiam is ő utána kapta második névként a Jenő nevet.

– De ilyen szimbólum volt még, hogy a megismételt polgári szertartáson nem homokot öntöttünk össze, ahogy az szokás, hanem a Duna és Tisza vizét, azt jelképezve, hogy a feleségem budapesti, én pedig Szegeden születtem és Szolnokon nevelkedtem, útjaink mégis egybefonódtak – avatta be lapunkat a büszke férj, aki nem mellesleg büszke apuka is.

Az esküvőn egyébként hat hónapos kisbabájuk is részt vett, aki végig mosolygott. Azt is elárulta, hogy a kicsi miatt a nászutat halasztaniuk kell, de mindkettejük nagy álma Hawaii, ezért biztosan oda mennek majd eltölteni a mézes heteket.