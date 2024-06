Szentkirályi Alexandra: Mutassunk erőt Budapesten is! Váltsuk le Karácsonyt! - Videó!

Szentkirályi Alexandra is a békéért vonult a szombati Békemeneten, ahonnan egy videóban be is jelentkezett és üzent a magyar embereknek a Facebookon.

Mutassunk erőt Budapesten is! Váltsuk le Karácsonyt! Budapest utcáit járva lépten-nyomon belebotlunk a háború és pusztítás borzalmas emlékeibe. Sok budapesti még emlékszik is milyen volt, amikor a háború Budapesten volt. Mi ezt mindenáron el akarjuk kerülni, mi a békére szavazunk, ezért küzdünk. A főpolgármesterrel ellentétben, aki szerint háborúban állunk Oroszországgal és párttársai fegyvereket is küldenének. Ne hagyjuk. Június 9-én szavazzunk a békére és váltsuk le Karácsonyt!

- mondta el videójában Szentkirályi Alexandra.