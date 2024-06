Öt éve szavazták meg és minden embert érint! - érdemes rá odafigyelni az egész világon

Ma van az élelmiszerbiztonság világnapja

Az Élelmiszerbiztonsági világnap bevezetését elsőként 2015-ben vetették fel, amit aztán az ENSZ-ben is javasoltak. 2017-ben a WHO (Egészségügyi Világszervezet) szintén elfogadott egy állásfoglalást a világnap támogatásáról. Az ENSZ végül 2018. decemberben megszavazta, hogy 2019-től június 7-e legyen az Élelmiszerbiztonsági Világnapja. 2024-ben ez alkalomból arra hívja fel a figyelmet az ezzel foglalkozó hatóság (Nébih), hogy az élelmiszerbiztonsági problémák nem csak a termelés, gyártás és szállítás során történhetnek, hanem egy hirtelen jelentkező, váratlan esemény alkalmával is bekövetkezhetnek. Mivel az élelmiszerbiztonsági események akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, ezért fontos, hogy fogyasztóként is készüljünk fel a váratlanra!

A Dreher sörgyár alapítója is ezen a napon született

Méghozzá Bécsben, 1810. június 7-én. Dreher Antal, osztrák nagyiparos, kezdetben az osztrák sörgyártó vállalat vezetője volt, majd a Budapest-Kőbányai Sörgyárat is átvette 1862-ben. Ő alapozta meg a magyar sörgyártást, miután bejárta fél Európát, és mindenhol ellesett valamit a főzőmesterek fortélyaiból. A legenda szerint ebben komoly segítségére volt sétapálcája, amelyben kis üregeket alakítottak ki, hogy azokban sörmintákat tárolhasson.

128 éve született Nagy Imre

Nagy Imre politikus, magyar miniszterelnök 1896. június 7-én született. Nevét a legtöbben onnan ismerik, hogy ő volt az, aki segítséget kért az ENSZ-től az utolsó rádióbeszédében, majd társaival a jugoszláv nagykövetségen keresett menedéket, ahonnan november 22-én Kádár János kicsalta őket. Ezután Romániába vitték, majd többször sikertelenül próbálták megnyerni a Kádár-rendszer számára. 1957. 04. 14-én szállították Budapestre és a Gyorskocsi utcai fogdában őrizetben tartották. 1958. 06.15-én bűnösnek találták és halálra ítélték.

Ilyen lesz a hétvége időjárása

Pénteken napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Továbbra is északon fordul elő nagyobb eséllyel zivatar, vagy zápor. Délen már 30-32 fokos kánikula lehet a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Szombaton a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, de csak elszórtan fordul elő csapadék. 30 fok körüli strandidő valószínű. Vasárnap pedig fátyolfelhők zavarják csak a többórás napsütést és estig még nem lesz eső. A délnyugati szél megerősödik majd. 29 és 34 fok közötti igazi nyári meleg várható.