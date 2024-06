O-ó Vakáció, Napfény járja át a szívem újra, felismered a legnagyobb nyári slágereket? – Kvíz

Évről évre megszületik egy-egy olyan sláger, ami egyértelműen a nyári életérzést, stílust, vagy egyszerűen csak a könnyedséget hivatott dallamba önteni. Biztosak lehetünk abban, hogy ez idén sem lesz másként és a 2024-es esztendőnek is meglesz(nek) a nyári slágere(i).

Minden nyárnak megvan a maga slágere. Kvízünkből kiderül, hogy Te mennyire emlékszel ezekre. Fotó: Khush Sandhu / Pexels (illusztráció)

Addig is, amíg az idei strandszezon nótájára várunk, idézzük fel, hogy az elmúlt években mely hazai és külföldi zenékre süttettük magunkat a vízparton, vagy szédelegtünk megfáradtan valamelyik fesztiválon! Kvízünket most olyan nyári slágerekkel töltöttük fel, amelyek megkerülhetetlenek voltak a korábbi években, ha a vakáció időszakára gondolunk. Persze biztosan lesz majd olyan, aki egy-egy nótát hiányolni fog erről a közel sem teljes listáról, de azt talán nem nagy merészség kijelenteni, hogy a lenti kvízben szereplő dalok egytől egyig olyan muzsikák, amelyek az adott évben (vagy akár még napjainkban is) „a csapból is folytak”. Magyar és külhoni dalok egyaránt szerepelnek a kérdéssorban. Egy kis segítség lehet a helyes válaszok megtalálásához, hogy időben a 90-es évek elejétől indulunk és egészen napjainkig haladunk, tehát nem ugrálunk az időben.

Lássuk, hogy mennyire vagy képben a nyár slágereit illetően!