5+1 módszer, hogy SOHA többé ne kelljen kiszállítási díjat fizetned rendelésnél

+1 Nézd meg, hogy máshol nem olcsóbb-e

Azt is érdemes ellenőrizni, hogy a termék nem eladó-e egy másik boltban, ahol ingyenes vagy olcsóbb a kiszállítás. Még akkor is, ha maga a tétel többe kerül, a teljes összeg a szállítással együtt kevesebb is lehet - írja a becleverwithyourcash.com.