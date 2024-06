Most tankolj: drágulnak az üzemanyagok szombaton!

A korábbi mérséklések után újabb üzemanyagárról számol be a holtankoljak.hu internetes portál. Értesüléseik szerint szombaton is emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, ami feltételezhetően a benzinkutak árszabásában is visszaköszön majd.

Tovább drágul az üzemanyag szombaton (Fotó: Gazdag Mihály / Mediaworks)

A benzinért bruttó 4, a gázolajért bruttó 5 forinttal fizethetünk majd többet. Így az átlagárak tovább emelkedve az alábbi szinten lesznek:

95-ös benzin: 606 Ft/liter

Gázolaj: 627 Ft/liter