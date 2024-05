Nincs gáz a házban: munkahelyükre, rokonaikhoz járnak fürdeni a józsefvárosi lakók

Először azt mondta, egy hónap, utána alkudozásba kezdett: inkább 2-3, amit gáz nélkül fapadosan kell kibírniuk a lakóknak. Célozgatott arra, hogy »maguk amúgy is keveset fizetnek (bérleti díj), ezt ki kell bírják«... Azt is ígérte, hogy az önkormányzat átvállalja az áramfogyasztás díját. Ehhez képest később szembesültek a bérlők azzal, hogy ez a 15 ezer forint áll rendelkezésükre, amit ugye igénybe sem tudnak venni. Ezért támogatási kérelemmel fordultunk a jegyzőhöz, de nem kaptunk választ. Emiatt Szilágyi Demeter fideszes önkormányzati képviselő a testületi ülésen rákérdezett a helyzet rendezésére. A jegyző válaszából pedig az derült ki, hogy a nemlétező támogatás is csak akkor jár a bérlőknek, ha október 15. és április 15. közé esik a gázkimaradás. Ez már vicc a köbön, hiszen csupán egy nap esik bele az időintervallumba. A jegyző jelezte azt is, hogy a testületi üléshez képest két héten belül intézkedni fognak. Ez az idő is lejárt, azóta sem történt semmi