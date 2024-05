Menczer: Magyar Péter a baloldal embere! A következő csalódás

Menczer Tamás videóban beszélt arról, mi köti Magyar Pétert a baloldalhoz. Az ellenzék új "erős embere" kínosan próbálta tagadni kapcsolatát Bajnai Gordonnaal és üzlettársaival, ez nem sikerült.

"Ugyanazok vannak mögötte, akik a Márki-Zay mögött is voltak, és egyébként erről a Momentum sokat tudna mesélni, hogy amikor ezek a külföldi finanszírozók valakit elhajítanak, és beállnak valaki más mögé. Tehát ez történt eddig is. Külföldi irányítók és baloldali hype. Momentumnál - bumm - beleálltak a földbe. Márki Zay Péternél ugyanaz, bumm. Beleállt a földbe. Most épp Magyar Péteren a sor, és majd akkor ott jön a következő csalódás."

- mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.