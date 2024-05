Megrendezte a saját halálát egy apa: döbbenetes, miért tette

Egy Európába készülő ausztrál turista éppen útlevelet akart igényelni, amikor az adatok feltüntetésénél a rendszer azt jelezte, hogy édesapja elhunyt, holott ő biztos volt benne, hogy él. A 26 éves nő a nem mindennapi történetet egy Reddit- bejegyzésben osztotta meg, amelyben segítséget kért a közösségtől.

Képünk illusztráció/Fotó: Pexels

Elmondása szerint sosem volt szoros kapcsolata az apjával, aki fiatal korában kábítószerfüggővé vált és elhagyta a családját.

Egyszer találkoztam vele, amikor 6 éves voltam, legközelebb pedig akkor beszéltünk, amikor 21 éves koromban felhívott egy kórházi ápoló azzal, hogy haldoklik

– írta a közösségi oldalon.

Ekkor tudta meg, hogy a férfit már 14 éve egy pszichiátriai intézetben kezelik. Amikor telefonált vele, úgy tűnt számára, mintha egy gyerekkel beszélne. Ezt annak tudta be, hogy a droghasználat következtében a szellemi állapota súlyosan károsodhatott. Három évvel később ugyanaz a nővér mégis azzal hívta fel, hogy az apját kiengedik a zárt intézetből. Ő nem foglalkozott az üggyel, ám amikor most az okmányokhoz megigényelte a szülei anyakönyvi kivonatát, azon az szerepelt, hogy a férfi meghalt még 2022-ben volt. A nő ugyanakkor határozottan emlékezett arra, hogy még tavaly is látott új fotót a Facebookon az apjáról, aki épp egy családi összejövetelen vett részt, ahol az unokatestvére frissen született babáját ünnepelték.

Ekkor döbbent rá, hogy az egész haldoklásdolog kamu lehetett, és az apja azért rendezhette meg a saját halálát, hogy elhagyhassa a pszichiátriát. A Reddit hozzászólói megpróbálták megnyugtatni azzal, hogy valószínűleg csak egy adminisztrációs hiba történt, amit jelentenie kellene a hivatalnak és az apja családjának is – szúrta ki a Mirror.