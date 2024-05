8 ártatlan halt meg egy bankrablás közben: ma van a móri mészárlás évfordulója

Ez történt 2002-ben Móron

A móri bankrablás, amelyet a sajtóban gyakran móri mészárlásnak neveznek, a magyar kriminológia eddigi történetének legkegyetlenebb rablógyilkossága volt. A rablásnak nyolc halálos áldozata volt, akiket az elkövetők egyszerűen kivégeztek. 2002. május 9-én déli 12 óra után nem sokkal léptek be az elkövetők a Dózsa György utcai Erste Bank fiókba, két, sötét nadrágot és fehér inget viselő hátizsákos férfi. A támadók az ügyféltérben pisztollyal és géppisztollyal ölték meg a biztonsági őrt, ezután egyikük visszament őrködni a bejárati ajtóhoz, ahol egy kézzel írt „Műszaki okok miatt zárva” feliratra mutogatva elküldte az ügyeiket intézni szándékozó ügyfeleket. Tettestársa végigjárta a bankfiók helyiségeit és a banki dolgozókkal fejre, illetve felsőtestre leadott lövéssel végzett. Ezután a bank számítógépét és telefonközpontját is szétlőtte. A páncélszekrényt nem nyitották ki, így összesen 7,3 millió forintnyi pénzt vittek el részint forintban, részint valutában. Mintegy fél órát töltöttek a rablók a bankfiókban, majd távoztak, melynek több szemtanúja is volt.

Fotó: MTI Rt. Fotószerkesztõség

Évekkel később lettek meg a tettesek

2002-ben hatalmas erőkkel indult meg a nyomozás. A bűncselekmény után néhány órával a rendőrség két, már korábban is körözött bűnözőt gyanúsított meg a gyilkosság elkövetésével, Farkas Róbertet és Horváth Szilárdot. A nyomozás során nem találtak ellenük bizonyítékot. Majd 2002. július 24-én letartóztatták Kaiser Edét és Hajdú Lászlót, akik a rendőrség szerint alaposan gyanúsíthatók voltak a bankrablás elkövetésével. Végül Hajdú Lászlót nem gyanúsították meg a bűncselekményben való részvétellel, csak bűnsegédlettel, konkrétan a fegyverek beszerzésével és elrejtésével. Kaiser Ede társtettesként szerepelt a vádiratban. A gyilkosságok elkövetésével egy ismeretlen harmadik elkövetőt gyanúsítottak. Végül 2007. február 17-én a rendőrség elfogta Nagy Lászlót is, a lakásán tartott házkutatás során előkerültek a móri bankrablásnál használt fegyverek: egy Skorpió típusú géppisztoly és egy pisztoly. Nagy László már az első kihallgatásán elismerte, hogy köze volt a móri bankrabláshoz. Vallomása szerint a gyilkosságokat egy Radó nevű szerb bűnöző követte el, aki bűntársukkal, Weiszdorn Róberttel együtt ment be a bankfiókba, ő csak sofőrként vett részt a bűncselekményben-olvasható a Wikipédián.

Ma van Európa napja

Annak emlékére, hogy Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-i nyilatkozatában javaslatot tett az Európai Szén- és Acélközösség létrehozására. Az Európa-nap az Európa békéjét és egységét ünneplő nap, amelyet az Európa Tanács május 5-én, az Európai Unió pedig május 9-én ünnepel. Az Európa-napot először az Európa Tanács ismerte el 1964-ben. Mindkét napot az európai zászló kitűzésével ünneplik. Különböző online és helyszíni tevékenységek sokaságával ünneplik az EU tagállamaiban, valamint az uniós intézmények székhelyén, Brüsszelben, Luxemburgban és Strasbourgban.

89 éves lett az ország etológusa

Csányi Vilmos, Széchenyi-díjas biológus, biokémikus, etológus, egyetemi tanár, az MTA tagja 1935. május 9-én született. Fő kutatási területe az állati és emberi viselkedés, valamint a biológiai és a kulturális evolúció kérdései. Tudományterjesztési és szépirodalmi munkássága is jelentős.

Itt lesz véradás ma a fővárosban. Fotó: Facebook

Három helyen lesz véradás a fővárosban

A Magyar Vöröskereszt is számos helyen, köztük Budapesten is tart véradást. Reggel 7 és est e7 között a szokásos helyen, vagyis a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.) illetve a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.). Emellett 12:00-18:00 óra között a Corvinus Egyetemen (1093. Budapest, Fővám tér 8.) is.

Ma végre csökkenni kezd a felhőzet

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésre van kilátás. Nem lesz már csapadék. Nagy területen lesz élénk az északkeleti szél. 20-21 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kezdődik a Ludovika Fesztivál

Május 9–11. között rendezik meg a Ludovika Fesztivált. Idén is háromnapos programkínálattal – szabadegyetemi előadásokkal, koncertekkel és bulikkal, a szombati napon a már hagyományos családi programokkal és bemutatókkal – várnak minden érdeklődőt. A rendezvény ingyenes, de csütörtökön és pénteken a szabadegyetemi programokon való részvétel, valamint a party-sátorba történő belépés regisztrációhoz kötött. Idén is kiemelkedő honvédségi bemutatóval várja az érdeklődőket május 9. és 11. között a Ludovika Fesztivál, amelynek egyik meghatározó momentuma a 100 napos ünnepség, amely az augusztus 20-i ünnepélyes tisztavatás előtti utolsó lépcsőfok. Harckocsik és számos élményekkel teli program várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A részletes programok itt érhetők el.

Több helyen lesz forgalomkorlátozás Budapesten

A rendőrség tájékoztatása szerint tilos megállni május 9-én 6 órától 17 óráig a XV. kerületben a Neptun utca mindkét oldalán a Drégelyvár utca és a Neptun utca 57. szám között. Emellett május 9-én 10 órától 16 óráig az V. kerületben az Apáczai Csere János utcában a hotel mellett. Ezen kívül lezárások lesznek

május 9-én 9 óra 30 perctől 10 óráig,

május 9-én 10 óra 45 perctől 11 óra 10 percig,

május 9-én 15 óra 35 perctől 16 óráig,

május 9-én 18 óra 10 perctől 19 óra 10 percig,

május 9-én 20 óra 45 perctől 21 óra 10 percig az I. kerületben az Országház utcában, az Úri utcában, a Dísz téren, a Palota úton, a Hunyadi János úton, a Tárnok utcában és a Szentháromság téren.

Gasztrokarnevál lesz a Kazinczy utcában

Kezdődik a Spanish Food Fiesta a Kazinczy utcában. Idén harmadszor élvezhetitek a különleges hangulatú karnevált a belvárosi Botellón teraszán, ahol a spanyol gasztronómia legjava mellett jéghideg sangría és latin ritmusok várják az érdeklődőket. Az ikonikus édes-gyümölcsös nedű és a fergeteges élő zene mellett természetesen a klasszikus tapasok sem maradhatnak el. A részletes programok itt olvashatók.

Az idegen nyelvi vizsgákkal folytatódnak az érettségi vizsgák

Május 9-én angol nyelvből középszinten 34 491-en, emelt szinten 20 821-en; május 10-én német nyelvből középszinten 7772-en, emelt szinten 2332-en érettségiznek. Ezt követően az emelt szintű szóbeli vizsgák június 5. és 12-én, a középszintű szóbelik pedig június 17. és július 3. között lesznek.