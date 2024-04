Mentes és egészségtudatos termékekkel hódít a SPAR

Manapság már szinte alig van olyan ember, akinek ne lenne valamilyen ételallergiája vagy érzékenysége. Szerencsére az áruházláncok is felveszik a tempót, közülük is kiemelkedik a SPAR, amelynek egészségtudatos élelmiszereinek listáján ma már ezernél is több termék van, amikhez még kedvezményesen is hozzájuthatunk.

Fotó: Spar

A SPAR üzletek vásárlói között vannak olyanok, akiknek egészségügyi okokból kell váltaniuk például laktóz-, vagy gluténmentes élelmiszerekre, míg mások sport, diéta, vagy húsmentes étkezés miatti megváltozott életmódjukból fakadóan vásárolnak rendszeresen a SPAR Életmód kategóriába tartozó termékeket - írják közleményükben.

A kutatások szerint a magyar lakosság 44%-a magának, vagy valamely családtagja számára vásárol egészségtudatos termékeket. A válaszadók 22 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ő maga tart cukormentes, szénhidrát-csökkentett, laktóz- vagy gluténmentes diétát. A legtöbben a cukormentes, vagy csökkentett cukortartalmú élelmiszerek iránt érdeklődnek.

Fotó: Spar

A SPAR Életmód kategóriába tartozó termékeket - legyen szó glutén- és laktózmentes, vegán vagy biotermékekről, vitaminokról, illetve étrendkiegészítőkről - külön polcokon találod. Ezekhez a termékekhez gyakran akciósan is hozzájuthatsz.