Csúnya megrovásban részesítette Vitézy Dávid Karácsony Gergelyt

Nézzük például ezt az épületet Kelenföldön, ahol Budapest nyugati kapujában is egy óriási, tíz emelet magas hirdetés fogadja a fővárosba érkező több százezernyi embert. Bár a főpolgármester tegnap megígérte, ha kell, két kezével tépi le ezeket a hirdetéseket, teátrális gesztusok és jogászkodás helyett ebben az esetben használhatná a most is rendelkezésére álló eszközöket.